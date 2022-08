Legge elettorale | Renzi a De Angelis | ' Quello che sta dicendo è un falso storico'

elio_vito : Indicare prima del voto nomi di possibili premier ed ora pure nomi di possibili ministri, nonostante la legge elett… - marcocappato : la figura mitologica del 'candidato Premier' è un'impostura: la legge elettorale non prevede l'indicazione di un ca… - AndreaVenanzoni : “Però la legge elettorale è quella che è”. Votare Azione significherà quindi non solo votare PD ma pure Di Maio, S… - 104cq104 : @latwittipe Sbagliato. Calenda vorrebbe evitare il PD ma questa legge elettorale obbliga a trovare accordi per gli uninominali. - fabriziox23 : @Frctonin @Ao_estica_zz @Fiamma_jv @TaschunkaW @Edgeoftown1 @Surfiniae @valezuppina @VotaLaVITA @RoccoFiumara… -

- Matteo Renzi a De Angelis: 'Ho molto rispetto per lei che è in collegamento...' Celata '... e che voleva ...... come prevede la, la quarantena per tutti. Cosi' non va!' chiosano i leghisti in consiglio ... Tanto che Matteo Salvini, in piena campagna, torna ad attaccare e parla di 'record di ...Iniziativa congiunta TgLa7-Corriere della Sera per dare un contributo alla popolazione ucraina e agli operatori umanitari e socio-sanitari ...Alla Suprema corte estratte ieri ben 39 donne per rispettare la nuova legge elettorale della Guardasigilli Cartabia. Inevitabile la proroga dell'attuale Consiglio perché le Camere sciolte non potranno ...