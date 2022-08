La carica dei 655 amministratori locali per la candidatura di De Luca (Di lunedì 1 agosto 2022) di Erika Noschese Oggi si riunisce l direzione provinciale del Pd in vista della prossima campagna elettorale e per le candidature. Al segretario Enzo Luciano sarà consegnata una lista di amministratori salernitani e della provincia in cui si chiede di candidare come capolista nel proporzionale Piero De Luca. Il documento e l’indicazione che partirà da Salerno sarà inoltrata al commissario regionale Boccia Sulla falsariga di quanto deciso dalla direzione provinciale di Avellino. “La Direzione Provinciale di Avellino del Partito Democratico – si legge in una nota – in linea con le indicazioni del segretario nazionale Enrico Letta, condivide la necessità di affrontare la campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre con la forza e la determinazione di chi sa di essere dalla parte giusta. Dalla parte dell’Europa, dei diritti, delle proposte che ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 1 agosto 2022) di Erika Noschese Oggi si riunisce l direzione provinciale del Pd in vista della prossima campagna elettorale e per le candidature. Al segretario Enzo Luciano sarà consegnata una lista disalernitani e della provincia in cui si chiede di candidare come capolista nel proporzionale Piero De. Il documento e l’indicazione che partirà da Salerno sarà inoltrata al commissario regionale Boccia Sulla falsariga di quanto deciso dalla direzione provinciale di Avellino. “La Direzione Provinciale di Avellino del Partito Democratico – si legge in una nota – in linea con le indicazioni del segretario nazionale Enrico Letta, condivide la necessità di affrontare la campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre con la forza e la determinazione di chi sa di essere dalla parte giusta. Dalla parte dell’Europa, dei diritti, delle proposte che ...

