Imbrattata sede La Stampa | la solidarietà dell’Ordine giornalisti

(Di lunedì 1 agosto 2022) "Questa notte ladel nostro giornale, a Torino, è stata assalita eda vandali no war, no vax, ma soprattutto 'no brain'. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e violenza". Lo si legge in una nota firmata dalla direzione del quotidiano torinese La, pubblicata sul sito del giornale. "Continuiamo a lavorare in tutta tranquillità, e a garantire un`informazione corretta, libera e plurale" ha aggiunto la direzione.Arriva ladell'Ordine. "Pienaal quotidiano Ladi Torino, a tutte le giornaliste e ie a tutte le lavoratrici e lavoratori. Imbrattare e minacciare un quotidiano è un atto vile che condanniamo con la massima fermezza. Non saranno certo ...

"Questa notte ladel nostro giornale, a Torino, è stata assalita eda vandali no war, no vax, ma soprattutto 'no brain'. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e ..."Questa notte ladel nostro giornale, a Torino, è stata assalita eda vandali no war, no vax, ma soprattutto 'no brain'. Come sempre, non ci facciamo condizionare da questi atti di intimidazione e ...Lo si legge in una nota firmata dalla direzione del quotidiano torinese La Stampa, pubblicata sul sito del giornale. 'La mia solidarietà al direttore Massimo Giannini e a tutta la redazione de La Stam ...