Grattugia le zucchine e versaci sopra il composto | La cena non è mai stata così veloce e gustosa | solo 280 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ad una buona omelette i tuoi figli non possono proprio dire di no. Allora perché non usarla per fare mangiare anche a loro le? Con la ricetta delle omelette ditutta la famiglia potrà mangiare un pasto gustoso e saporito ma allo stesso tempo salutare. Potremo realizzare inun quarto d’ora delle omelette da 280 calorie. Saranno gustose eirresistibili ma mangiarle in un sol boccone. Che aspetti a metterti ai fornelli? Cominciamo subito! Omelette alle: ecco quali ingredienti dobbiamo usare per cucinare. Per realizzare 6 omelette dobbiamo utilizzare i seguenti ingredienti: 150 gr di formaggioto 1 cipolla Sale quanto basta 2 uova Pepe quanto basta 250 gr di farina 500 gr diAneto quanto basta 300 ml di ...