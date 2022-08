“Esistono esami preconcezionali per stimare il rischio di autismo nel feto?” (Di lunedì 1 agosto 2022) Buongiorno dottore, sto affrontando la fecondazione assistita e al momento ho avuto solo aborti spontanei e un aborto alla 7 settimana per un cromosoma in più nel feto, il 15. Ho una nipote autistica, (la quale ha una sorella normodotata di due anni più grande) figlia della sorella di mio marito. Mi chiedo: se avessi un figlio potrebbe essere autistico? I miei cognati hanno fatto esami genetici e stanno bene. Io e mio marito abbiamo fatto il cariotipo ed è normale. Anche le delezioni del cromosoma y e x fragile tutto normale. Posso indagare qualcos’altro per scongiurare la possibilità che l’autismo si verifichi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Buongiorno dottore, sto affrontando la fecondazione assistita e al momento ho avuto solo aborti spontanei e un aborto alla 7 settimana per un cromosoma in più nel, il 15. Ho una nipote autistica, (la quale ha una sorella normodotata di due anni più grande) figlia della sorella di mio marito. Mi chiedo: se avessi un figlio potrebbe essere autistico? I miei cognati hanno fattogenetici e stanno bene. Io e mio marito abbiamo fatto il cariotipo ed è normale. Anche le delezioni del cromosoma y e x fragile tutto normale. Posso indagare qualcos’altro per scongiurare la possibilità che l’si verifichi? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

