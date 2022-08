Elezioni: Amendola, 'con Calenda cercheremo convergenze, non facciamo piaceri a Meloni' (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Questa settimana è importante, si definiranno le squadre. La legge elettorale ci impone delle riflessioni. Noi come Pd abbiamo già aperto la nostra lista dei democratici e progressisti ad altre forze. La lettera che Calenda ha inviato è un tema sul quale Letta, come sempre, in modo sempre responsabile, cercherà di costruire le convergenze. Mi auguro che si realizzino per non fare un piacere a questa destra guidata da Meloni". Lo ha detto Enzo Amendola a Tg1 mattina. "Questa settimana il centrodestra dovrà riconoscere la leadership della Meloni mentre nel campo progressista la discussione avverrà sui temi concreti e anche su come fare non un fronte contro ma una proposta coerente con il lavoro fatto con il governo Draghi e le scelte concrete", ha aggiunto il sottosegretario ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Questa settimana è importante, si definiranno le squadre. La legge elettorale ci impone delle riflessioni. Noi come Pd abbiamo già aperto la nostra lista dei democratici e progressisti ad altre forze. La lettera cheha inviato è un tema sul quale Letta, come sempre, in modo sempre responsabile, cercherà di costruire le. Mi auguro che si realizzino per non fare un piacere a questa destra guidata da". Lo ha detto Enzoa Tg1 mattina. "Questa settimana il centrodestra dovrà riconoscere la leadership dellamentre nel campo progressista la discussione avverrà sui temi concreti e anche su come fare non un fronte contro ma una proposta coerente con il lavoro fatto con il governo Draghi e le scelte concrete", ha aggiunto il sottosegretario ...

