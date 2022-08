Dalle foto sui social all’avviso ai vicini: i consigli contro i ladri per chi va in vacanza (Di lunedì 1 agosto 2022) L’estate richiama il desiderio di viaggiare e sono tanti i bergamaschi e gli italiani che, in questo periodo, lasciano le proprie case per dirigersi verso mete turistiche. La Polizia di Stato, durante il periodo estivo, è impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini non solo attraverso il costante monitoraggio del territorio ma anche con l’intensificazione dei servizi di prevenzione dei reati predatori. Occorre anche da parte del cittadino, adottare alcuni semplici accorgimenti utili a prevenire possibili intrusioni, ricordati in un articolo sul sito istituzionale a questo link, e nel video già pubblicato sui social e liberamente scaricabile a questo link. I consigli Assicurarsi, prima di lasciare l’abitazione, che tutti gli infissi siano chiusi bene e la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. Evitare di far sapere che si sta ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022) L’estate richiama il desiderio di viaggiare e sono tanti i bergamaschi e gli italiani che, in questo periodo, lasciano le proprie case per dirigersi verso mete turistiche. La Polizia di Stato, durante il periodo estivo, è impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini non solo attraverso il costante monitoraggio del territorio ma anche con l’intensificazione dei servizi di prevenzione dei reati predatori. Occorre anche da parte del cittadino, adottare alcuni semplici accorgimenti utili a prevenire possibili intrusioni, ricordati in un articolo sul sito istituzionale a questo link, e nel video già pubblicato suie liberamente scaricabile a questo link. IAssicurarsi, prima di lasciare l’abitazione, che tutti gli infissi siano chiusi bene e la porta d’ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. Evitare di far sapere che si sta ...

pallinEmagichE : bellissimo Hobi veramente ma ha lavorato talmente tanto dando il suo 1000% che è dimagrito e bho spero sia in salut… - marysole77 : Sbaglio o lui super felice che oggi era l'ultimo giorno?????????...Non ne poteva più di doversi guardare le spalle dal… - 85effe : E' forse una serata riuscita male,in partenza sembra altro viste anche le locandine e alla fine loro si sono ritrov… - hiroscimmia : @raulooooooooo questi già lo avevo capito dalle foto con le pose .. non capisco cosa c'entri ora però - Francescociani5 : @littera_a @GiovaQuez No dalle foto che girano c'è presenza di carabinieri sul territorio -