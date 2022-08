Da Orsolini a Miranchuk: la ‘maledizione’ del vice-Ilicic in casa Atalanta (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo Ilicic nessuno è riuscito a raccogliere la sua eredità in casa Atalanta: una sorta di ‘maledizione’ che dura dal 2017 L’addio di Miranchuk (direzione Torino) è soltanto l’ultimo di tutta una serie di giocatori che, alla corte dell’Atalanta, non sono riusciti ad essere all’altezza del ruolo di vice Ilicic. Cosa s’intende per vice-Ilicic? Tende a descrivere quel giocatore dotato di qualità, fantasia e decisivo in termini di assist e goal, capace non solo di subentrare al numero 72, ma anche di prenderne la sua eredità: un contesto che dal 2017 non ha visto neanche una pedina rispettare le aspettative iniziali. 2017-2018: Riccardo Orsolini Dopo la qualificazione in Europa League, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Doponessuno è riuscito a raccogliere la sua eredità in: una sorta diche dura dal 2017 L’addio di(direzione Torino) è soltanto l’ultimo di tutta una serie di giocatori che, alla corte dell’, non sono riusciti ad essere all’altezza del ruolo di. Cosa s’intende per? Tende a descrivere quel giocatore dotato di qualità, fantasia e decisivo in termini di assist e goal, capace non solo di subentrare al numero 72, ma anche di prenderne la sua eredità: un contesto che dal 2017 non ha visto neanche una pedina rispettare le aspettative iniziali. 2017-2018: RiccardoDopo la qualificazione in Europa League, ...

rico_fede0 : @jacopoformia arriva miranchuk, come può arrivare anche orsolini - nonnismogranata : @Fabio_Operto @toro_df hanno soltanto un anno di differenza comunque sono d'accordo: dovesse arrivare miranchuk pre… - FabriMalvi : @Albe_Barile Quindi se arriva Miranchuk (ancora una volta in prestito) rinunciamo a Orsolini? Nessuna chance per C… - ToroFcfan : @SalvatoreLukic Miranchuk e Orsolini e sono soddisfatto - ToroFcfan : @Dino19770813 @TuttoMercatoWeb Sembra difficile il suo arrivo...comunque potrebbe essere un colpo da ultimi giorni.… -

Torino: in arrivo Miranchuk dall'Atalanta Il Torino ha concluso l'affare Miranchuk con i Nerazzurri dell'Atalanta. Il russo ha accetato l'offerta dei granata ed oggi ... In attacco si lavora anche per Orsolini del Bologna, ma il club considera ... Lite rientrata, adesso il Toro che fa Tutte le mosse di mercato ...il Lorient per Armand Laurienté - fantasista francese che sta facendo di tutto per trasferirsi in Italia - e con il Bologna per Riccardo Orsolini , ma il colpo più alla portata è Aleksej Miranchuk , ... Calciomercato.com Torino: in arrivo Miranchuk dall'Atalanta Il giorno di Pogba e Miranchuk Oggi a Lione il consulto per le condizioni del Polpo. Stamane in programma le visite mediche per i quasi neo granata, Miranchuk e Lazaro. E' emergenza nella Juve per il centrocampo, e nel Toro per la ...