Caso Zaniolo | Roma e FIGC patteggiano per i cori anti Lazio | la nota

(Di lunedì 1 agosto 2022), laha deciso di patteggiare con laper ida parte del giocatore dopo la vittoria in Conference Lapatteggia con laper il, reo di aver cantatodurante i festeggiamenti post vittoria della Conference. IL COMUNICATO – «Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4000,00 (quattromila) di ammenda (da devolvere all’associazione “Accademia calcio integrato”) per il Sig. Nicolòe di € 4000,00 (quattromila) di ammenda (da devolvere ...

, la Roma ha deciso di patteggiare con la FIGC per i cori anti Lazio da parte del giocatore dopo la vittoria in Conference La Roma patteggia con la FIGC per il, reo di aver ...126 CGS), Nicolòè stato sanzionato con un'ammenda di 4.000 euro da devolvere all'... anche in questoda devolvere all'associazione 'Accademia calcio integrato'. Lo scorso 26 maggio, in ... Caso Zaniolo, interviene la sorella: "Niente insulti se vuole andare via" Il giocatore aveva intonato cori offensivi contro la Lazio ROMA (ITALPRESS) - Ammende per Nicolò Zaniolo e la Roma per quanto accaduto durante ...La Federazione ha accettato la richiesta avanzata dal calciatore giallorosso: la vicenda si chiude con 8.000 euro da devolvere all’Accademia calcio integrato ...