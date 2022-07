Real Madrid-Juventus 2-0, Allegri: “Siamo rimasti in partita fin quando è stato possibile” (Di domenica 31 luglio 2022) “È stata una buona partita per concludere il lavoro fatto in questi dieci giorni negli Stati Uniti. Conto i Campioni d’Europa, abbiamo giocato fino a quando è stato possibile farlo“. Così Massimiliano Allegri, tramite i canali ufficiali della Juventus, commenta la sconfitta dei suoi contro il Real Madrid nell’ultima amichevole della tournée oltreoceano. Il tecnico dei bianconeri è poi entrato nel merito di quanto visto in campo, in cui i blancos hanno dimostrato una netta superiorità data anche, in parte, dallo stadio più avanzato di preparazione in vista dell’inizio di stagione: “Abbiamo cercato di gestire il possesso senza buttare via la palla. PosSiamo crescere ancora tanto, anche perché ci sono giocatori che devono rientrare, ma ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) “È stata una buonaper concludere il lavoro fatto in questi dieci giorni negli Stati Uniti. Conto i Campioni d’Europa, abbiamo giocato fino afarlo“. Così Massimiliano, tramite i canali ufficiali della, commenta la sconfitta dei suoi contro ilnell’ultima amichevole della tournée oltreoceano. Il tecnico dei bianconeri è poi entrato nel merito di quanto visto in campo, in cui i blancos hanno dimostrato una netta superiorità data anche, in parte, dallo stadio più avanzato di preparazione in vista dell’inizio di stagione: “Abbiamo cercato di gestire il possesso senza buttare via la palla. Poscrescere ancora tanto, anche perché ci sono giocatori che devono rientrare, ma ...

