Nuova fiamma per Elisabetta Gregoraci? | È stata beccata in atteggiamenti inequivocabili… (Di domenica 31 luglio 2022) L'ex di Briatore Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata insieme ad un uomo: che abbia finalmente ritrovato l'amore dopo tanto tempo? Qualcuno sembra aver rubato il cuore della Gregoraci e questa volta non si tratta più dell'imprenditore Flavio Briatore. Con lui la storia è stata lunga e sincera tant'è che, alla fine del loro matrimonio, la Gregoraci è rimasta single a lungo. Non è certo facile trovare l'anima gemella ma forse dopo tanto tempo è arrivato, per la showgirl 42enne, il momento di rimettersi in gioco con un nuovo amore. Si può solo sperare per lei che questa non sia semplicemente una breve storia estiva. Proprio quest'estate la conduttrice di Battiti Live sta facendo tanto parlare di sé. L'indiscrezione del nuovo flirt è stata rilasciata ...

