Non solo Pogba, nella Juve si ferma anche McKennie. Lussazione alla spalla, stop di un mese (Di domenica 31 luglio 2022) Non solo Pogba, nella Juventus si ferma anche McKennie, per almeno un mese. L’americano ha rimediato una Lussazione alla spalla. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Il texano, che nei piani di Allegri avrebbe dovuto esordire nella notte fra ieri e oggi contro il Real Madrid, non è invece sceso in campo a causa della Lussazione di una spalla. La Lussazione è stata ridotta, ma ora il centrocampista texano dovrà star fermo per almeno un mese”. Tra infortuni e squalifiche, Allegri dovrà fare i conti con sei assenze nella prima giornata di campionato. Oltre al texano e a Pogba, infatti, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) Nonntus si, per almeno un. L’americano ha rimediato unasp. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Il texano, che nei piani di Allegri avrebbe dovuto esordirenotte fra ieri e oggi contro il Real Madrid, non è invece sceso in campo a causa delladi una sp. Laè stata ridotta, ma ora il centrocampista texano dovrà star fermo per almeno un”. Tra infortuni e squalifiche, Allegri dovrà fare i conti con sei assenzeprima giornata di campionato. Oltre al texano e a, infatti, ...

marcofurfaro : Negli ultimi 7 giorni, solo su Instagram, Salvini ha scritto 13 post contro i migranti. FDI, invece, 7. Tutti su sb… - borghi_claudio : Panda ibrida a noleggio, praticamente va a velocità accettabile solo in discesa, effettivamente consuma poco (del r… - simofons : Se di fronte alla notizia di uomo ammazzato di botte la tua prima reazione è “non vedo post indignati di Salvini e… - _MaxFree_ : RT @CesareInvictus: Immagini che i nostri media di regime non vi mostreranno mai. La verità è che, non solo nel Donbass ma anche in tante a… - DeniseNDisguise : A non fare la foto metà cielo-metà ombrellone ero rimasta solo io. -