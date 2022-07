La Nazionale tedesca non sarà più “Die Mannschaft” (Di domenica 31 luglio 2022) La Germania ha deciso di abbandonare il nome “Die Mannschaft” (la squadra) per la sua Nazionale di calcio maschile, sostenendo che se questo termine da un lato potrebbe essere riconoscibile all’estero, d’altro canto in patria è stato esposto a critiche a più riprese. Il nome è stato ufficialmente introdotto un anno dopo che la Germania Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 31 luglio 2022) La Germania ha deciso di abbandonare il nome “Die” (la squadra) per la suadi calcio maschile, sostenendo che se questo termine da un lato potrebbe essere riconoscibile all’estero, d’altro canto in patria è stato esposto a critiche a più riprese. Il nome è stato ufficialmente introdotto un anno dopo che la Germania Calcio e Finanza.

