Inter, De Vrij non convince ma Inzaghi non ha alternative: il punto sul mercato (Di domenica 31 luglio 2022) Quella andata in scena ieri tra Inter e Lione non è stata la miglior partita per Stefan De Vrij, autore di una disattenzione difensiva... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Quella andata in scena ieri trae Lione non è stata la miglior partita per Stefan De, autore di una disattenzione difensiva...

cmdotcom : #Inter: non solo #Skriniar e #DeVrij, mezza squadra in scadenza 2023 [@TramacEma] - Samuele : @iN3ViTaBiLi @Robertoro80 @toro_df @SalvatoreLukic L'inter l'anno scorso ha fatto tutto l'anno (campionato e coppe)… - VivInterNews : RT @internewsit: De Vrij, nuovo campanello d'allarme con il Lione: l'Inter ha una necessità - - infoitsport : De Vrij, nuovo campanello d’allarme con il Lione: l’Inter ha una necessità - Inter_Report : @lelitos008 @DELIA70031420 @AlfredoPedulla alla juve con un bonucci calante farebbe coppia con bremer all inter sar… -