Il Papeete senza Salvini, il patron: "Ho detto io a Matteo di non venire". Meloni? "Una moda. Passerà" (Di domenica 31 luglio 2022) Nessuno lo cerca in consolle, colle Salviniano dei fatali destini italici nell'estate 2019. Qui si va di sudamericano, altro che Inno di Mameli o peggio ancora Fratelli d'Italia. "Iniziamo con il disco aperitivo verso le 17", avvisano dalla torretta mitologica del Papeete, feticcio allegorico del suicidio politico, da cui tutti stanno alla larga, lettera scarlatta con il rum. Ultima domenica di fine luglio nello stabilimento simbolo ormai di tutte le cadute dei governi. Matteo Salvini stasera sarà a Cervia alla festa della Lega qui vicino, ma non vuole farsi vedere qui. "Sono stato io a dirgli di non venire per evitare rogne e attacchi", dice al Foglio Massimo Casanova, patron del Papeete ed europarlamentare della Lega, "ma io sono Salviniano". ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 31 luglio 2022) Nessuno lo cerca in consolle, colleano dei fatali destini italici nell'estate 2019. Qui si va di sudamericano, altro che Inno di Mameli o peggio ancora Fratelli d'Italia. "Iniziamo con il disco aperitivo verso le 17", avvisano dalla torretta mitologica del, feticcio allegorico del suicidio politico, da cui tutti stanno alla larga, lettera scarlatta con il rum. Ultima domenica di fine luglio nello stabilimento simbolo ormai di tutte le cadute dei governi.stasera sarà a Cervia alla festa della Lega qui vicino, ma non vuole farsi vedere qui. "Sono stato io a dirgli di nonper evitare rogne e attacchi", dice al Foglio Massimo Casanova,deled europarlamentare della Lega, "ma io sonoano". ...

TizianaFerrario : In bermudine già pronto per il Papeete bis, scomposto e logoro come i suoi slogan. Un dilettante della politica ha… - ilfoglio_it : Il proprietario ed europarlamentare confida al Foglio di essere stato lui a consigliare la mossa. 'La Meloni? Possi… - Romano_oznecniV : @Fiammailmionome @casino90210 dai giochi mediatici sembra un copione già visto. Il caso Salvini: catalizzarono tutt… - bellulos86 : @ClaBacchio @Filippo15056359 Mah...con tutti i suoi difetti...ha impedito che governasse Salvini dopo il Papeete, h… - affittozorro : @rcolosimo @PAOLND @PoliticaPerJedi @vinvolt00 Quella del papeete è stata la sua condanna e continua a pagare dazio… -