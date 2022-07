“Ha lasciato lo stadio…”: Ronaldo beccato ed è subito polemica (Di domenica 31 luglio 2022) Cristiano Ronaldo beccato a lasciare lo stadio. Ecco cosa è successo durante l’amichevole del suo Manchester United. Nei giorni scorsi era stato lo stesso Cristiano Ronaldo ad annunciare il suo rientro in campo con la maglia del Manchester United nella giornata di oggi. L’amichevole contro il Rayo Vallecano, la terza squadra di Madrid, era quindi diventata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 luglio 2022) Cristianoa lasciare lo stadio. Ecco cosa è successo durante l’amichevole del suo Manchester United. Nei giorni scorsi era stato lo stesso Cristianoad annunciare il suo rientro in campo con la maglia del Manchester United nella giornata di oggi. L’amichevole contro il Rayo Vallecano, la terza squadra di Madrid, era quindi diventata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

