Formula E, race-2 Londra: Di Grassi svetta con Venturi (Di domenica 31 luglio 2022) Prima gioia in stagionale per Lucas Di Grassi al termine della race-2 di Londra per quanto riguarda il Mondiale di Formula E. Il brasiliano svetta per la prima volta in carriera con Venturi dopo una bella lotta contro Jake Dennis (Andretti). L'ex protagonista del DTM ha mantenuto al meglio la pole-position davanti al brasiliano Lucas Di Grassi (Venturi) ed Antonio Giovinazzi. Il nostro connazionale è stato perfetto a mantenere la terza piazza in una prova che è stata presto neutralizzata in seguito ad una serie di incidenti che hanno escluso ad Oliver Rowland (Mahindra), Dan Ticktum (NIO 333 Formula E Team) e Jean-Éric Vergne (DS TECHEETAH). Il primi attack mode non hanno modificato le sorti di una corsa che è cambiata a 19 minuti ...

