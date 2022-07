Europe | che fine ha fatto la band di The Final Countdown | “Una pausa per colpa delle tasse”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 luglio 2022) Nell’estate del 1986, non c’era radio né locale che non trasmettesse The, tratto dal terzo album della, il singolo fece ballare l’intera Europa, con la sua prima posizione in ben 25 paesi, il suo sudato posto nella Top 10 della Billboard Hot 100 e 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo. È stata una sorpresa che sia diventato un grande successo perché la canzone era stata scritta per i fan. Era lunga più di sei minuti e non è mai stata pensata per essere un successo o qualcosa del genere. Doveva essere un’apertura per i concerti, ma è comunque una bella sensazione quando a volte la sento per radio o per strada qualcuno ce l’ha sul cellulare come suoneria. L’inizio degliera stato infatti molto difficile (pensate che il primo nucleo della ...