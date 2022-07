"Covid? No, qual è la sua malattia": Donald Trump-choc su Joe Biden (Di domenica 31 luglio 2022) "I dottori hanno sbagliato la diagnosi. Biden non ha di nuovo il Covid, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la demenza senile": Donald Trump torna ad attaccare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, risultato di nuovo positivo al Covid pur non avendo sintomi. Intervenendo sul social media 'Truth', il tycoon ha scritto: "Joe sta pensando di trasferirsi part time in una di quelle belle case di riposo del Wisconsin dove quasi il 100% dei residenti, miracolosamente e per la prima volta nella storia, ha avuto la forza e l'energia di votare, anche se quei voti sono stati espressi illegalmente. Guarisci presto Joe!". Mentre si avvicinano le elezioni di metà mandato, insomma, Trump ribadisce le accuse di frode alle elezioni del 2019 vinte da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) "I dottori hanno sbagliato la diagnosi.non ha di nuovo il, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la demenza senile":torna ad attaccare il presidente degli Stati Uniti Joe, risultato di nuovo positivo alpur non avendo sintomi. Intervenendo sul social media 'Truth', il tycoon ha scritto: "Joe sta pensando di trasferirsi part time in una di quelle belle case di riposo del Wisconsin dove quasi il 100% dei residenti, miracolosamente e per la prima volta nella storia, ha avuto la forza e l'energia di votare, anche se quei voti sono stati espressi illegalmente. Guarisci presto Joe!". Mentre si avvicinano le elezioni di metà mandato, insomma,ribadisce le accuse di frode alle elezioni del 2019 vinte da ...

