Civitanova Marche | l’omicidio di Alika in 200 metri e 4 minuti | L’ha seguito per strada e finito a mani nude”

Ucciso a mani nude in pieno centro a(Macerata). La morte del nigeriano disabile Alika Ogorchukwu, aggredito da Filippo Ferlazzo, un operaio italiano di 32 anni, è diventato un caso politico e sociale. Tra chi punta il ...La morte di Alika Ogorchukwu , ucciso avenerdì pomeriggio da Filippo Ferlazzo nel corso principale della città, ha lasciato un profondo segno nella comunità e in tutto il Paese. La fidanzata dell'assassino non cerca ...«Ero pietrificata dalla paura» ha detto la ragazza moldava di 28 anni agli inquirenti. Che smentiscono l’indifferenza dei presenti: «Quel filmato ci ha dato una grossa mano» ...Civitanova M.(Mc).- Il Comune di Civitanova Marche si è offerta di pagare le spese del funerale di Alika, il 39 enne ambulante nigeriano ucciso venerdi scorso da un operaio italiano, in pieno centro ...