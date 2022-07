Brunori Sas ai Laghi di Fusine, nel verde della Foresta Millenaria del Tarvisiano (Di domenica 31 luglio 2022) Con la sua musica e la sua poetica, Brunori Sas – uno dei più apprezzati e amati cantautori della scena musicale italiana contemporanea – domenica pomeriggio ha regalato al pubblico due ore di musica che ha cantato a squarciagola tutte le sue canzoni: da “Il mondo si divide” a “La Verità”, passando per “Lamezia Milano”, “Bello appare il mondo”, “Canzone contro la paura”, “Al di là dell’amore” e tantissime altre. È stato un live sospeso tra passato e presente della sua storia musicale, dove poesia, leggerezza ed ironia hanno fatto filo conduttore; la natura del Tarvisiano ha fatto il resto e il risultato è stato a dir poco suggestivo. Il No Borders prosegue ai Laghi di Fusine giovedì 4 agosto alle ore 14:00 con il concerto di James Blunt, star internazionale della ... Leggi su udine20 (Di domenica 31 luglio 2022) Con la sua musica e la sua poetica,Sas – uno dei più apprezzati e amati cantautoriscena musicale italiana contemporanea – domenica pomeriggio ha regalato al pubblico due ore di musica che ha cantato a squarciagola tutte le sue canzoni: da “Il mondo si divide” a “La Verità”, passando per “Lamezia Milano”, “Bello appare il mondo”, “Canzone contro la paura”, “Al di là dell’amore” e tantissime altre. È stato un live sospeso tra passato e presentesua storia musicale, dove poesia, leggerezza ed ironia hanno fatto filo conduttore; la natura delha fatto il resto e il risultato è stato a dir poco suggestivo. Il No Borders prosegue aidigiovedì 4 agosto alle ore 14:00 con il concerto di James Blunt, star internazionale...

