Val di Susa: pomeriggio di tensioni e scontri tra No Tav e forze dell'ordine. Mulè (FI): «Opera strategica per il Paese» – Le immagini (Di sabato 30 luglio 2022) Questo pomeriggio gli attivisti No Tav sono stati al centro di disordini e tensioni a San Didero, in Val di Susa. Avevano iniziato un corteo pacifico da Venaus, nell'ambito del Festival Alta Felicità, ma quando sono giunti all'area del cantiere per i lavori del nuovo autoporto di Susa (Opera collegata alla contestata Torino-Lione) sono iniziati i problemi. Una trentina di loro, con il volto coperto e scudi di plexigrass, hanno provato ad abbattere le protezioni attorno l'area di cantiere. Dopo l'attacco, avrebbero lanciato petardi e altro materiale esplosivo contro le forze dell'ordine presenti all'interno dell'area, tra gli applausi dei manifestanti presenti. Nel corso del pomeriggio sono stati registrati lanci tronchi d'albero al varco posto sul ...

