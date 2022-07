Uomini e Donne: la coppia scoppia? Tutti i dettagli (Di sabato 30 luglio 2022) Uomini e Donne, la coppia scoppia? Tutti i dettagli: ancora una volta un amore nato al programma potrebbe essere finito. Se alcuni amori nati all’interno di Uomini e Donne arrivano a generare una solida famiglia e, probabilmente, sono destinati a durare ancora a lungo, altri invece spesso sono naufragati. I dettagli su di loro.Solo per l’ultima edizione, abbiamo visto come i due Matteo tronisti si siano lasciati rispettivamente con Noemi e Valeria, mentre di recente si è parlato di una crisi (smentita dalla diretta interessata) tra Roberta Giusti e Samuele. E’ ora finita tra un’altra coppia? I dettagli. Uomini e Donne, la coppia ... Leggi su formatonews (Di sabato 30 luglio 2022), la: ancora una volta un amore nato al programma potrebbe essere finito. Se alcuni amori nati all’interno diarrivano a generare una solida famiglia e, probabilmente, sono destinati a durare ancora a lungo, altri invece spesso sono naufragati. Isu di loro.Solo per l’ultima edizione, abbiamo visto come i due Matteo tronisti si siano lasciati rispettivamente con Noemi e Valeria, mentre di recente si è parlato di una crisi (smentita dalla diretta interessata) tra Roberta Giusti e Samuele. E’ ora finita tra un’altra? I, la...

