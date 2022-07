Uomini e Donne, ex corteggiatrice torna nel parterre del Trono Over (Di sabato 30 luglio 2022) Il ritorno di un’ex corteggiatrice a Uomini e Donne Nella giornata di ieri è emersa una curiosa indiscrezione per quanto riguarda il prossimo tronista di Uomini e Donne. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, di nome Alessandro. Le sorprese, però, non sembrano essere finite qui. Pare infatti che nel dating show di Canale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 30 luglio 2022) Il ritorno di un’exNella giornata di ieri è emersa una curiosa indiscrezione per quanto riguarda il prossimo tronista di. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, di nome Alessandro. Le sorprese, però, non sembrano essere finite qui. Pare infatti che nel dating show di Canale L'articolo proviene da Novella 2000.

davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - MSF_ITALIA : Sono più di 300 i minori, alcuni più piccoli di un 1 anno di età, soccorsi negli ultimi giorni da #GeoBarents e… - matteosalvinimi : L'impegno della Lega nel prossimo governo sarà di avere più poliziotti nelle strade (con l'assunzione di 10mila don… - ChristineSophi : @Mynameismysoul @Luca_Sant_ La signora dice che non le piacciono sulle donne, non sugli uomini. - jimbojingle : @bonuccismo @firegold763 Guarda che ci sono più donne che uomini al mondo -