ULTIM’ORA – Kepa ad un passo dal Napoli: trovato l’accordo sullo stipendio (Di sabato 30 luglio 2022) Il club azzurro, dopo aver salutato David Ospina, lavora per un nuovo portiere di esperienza da affiancare ad Alex Meret. L’estremo difensore prescelto dalla dirigenza partenopea è lo spagnolo Kepa Arrizabalaga, chiuso ormai da l’affidabilissimo Benjamin Mendy neo campione d’Africa con il Senegal di Koulibaly. A dare la notizia è il noto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Di seguito quanto riportato sull’account Twitter: “Il Napoli lavora con il Chelsea per chiudere il prestito di Kepa Arrizabalaga. I contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine. Napoli e Chelsea hanno raggiunto una base d’intesa per il pagamento dello stipendio dell’ex Athletic Club. Il club inglese dovrebbe pagare tre quarti dello stipendio del portiere spagnolo”. ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 30 luglio 2022) Il club azzurro, dopo aver salutato David Ospina, lavora per un nuovo portiere di esperienza da affiancare ad Alex Meret. L’estremo difensore prescelto dalla dirigenza partenopea è lo spagnoloArrizabalaga, chiuso ormai da l’affidabilissimo Benjamin Mendy neo campione d’Africa con il Senegal di Koulibaly. A dare la notizia è il noto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Di seguito quanto riportato sull’account Twitter: “Illavora con il Chelsea per chiudere il prestito diArrizabalaga. I contatti tra le parti sono vivi e le parti sono più vicine.e Chelsea hanno raggiunto una base d’intesa per il pagamento dellodell’ex Athletic Club. Il club inglese dovrebbe pagare tre quarti dellodel portiere spagnolo”. ...

