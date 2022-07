Ucraina | battaglione Azov a Putin | Sarai giustiziato con i tuoi sciacalli | Bombe russe sul Donetsk | vittime

(Di sabato 30 luglio 2022) Blinken: 'Il mondo non riconoscerà mai l'annessione da parte russa'. Lavrov: 'Raggiungeremo gli obiettivi dell'operazione speciale'. Gazprom sospende le forniture di gas alla ...

MediasetTgcom24 : Ucraina, battaglione Azov a Putin: 'Sarai giustiziato con i tuoi sciacalli' #ucraina #azov #putin - NoveseM : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, battaglione Azov a Putin: 'Sarai giustiziato con i tuoi sciacalli' #ucraina #azov #putin - Ultimo_Samurai_ : A #Putin gli ride anche il culo.. #Azov #Ucraina - MediasetTgcom24 : Ucraina, battaglione Azov a Putin: 'Sarai giustiziato con i tuoi sciacalli' #ucraina #azov #putin - DonatoEmma : @velo_di_maia Propaganda? Un modo per vendicarsi di un battaglione che ha causato molte perdite nelle file russe,… -

Blinken: 'Il mondo non riconoscerà mai l'annessione da parte russa'. Lavrov: 'Raggiungeremo gli obiettivi dell'operazione speciale'. Gazprom sospende le forniture di gas alla ...... dove erano detenuti i combattenti delAzov catturato dai russi, è stato effettuato ...che l'edificio sia stato attaccato con i nuovi lanciarazzi Himars forniti dagli Usa all'. 07:45 ... Ucraina, battaglione Azov a Putin: "Sarai giustiziato con i tuoi sciacalli" La guerra in Ucraina è giunta al 157esimo giorno. Proseguono i bombardamenti delle forze armate russe: nell'oblast di Donetsk si contano almeno 5 morti e 13 feriti. Il gigante russo del gas Gazprom, i ..."Sarai giustiziato con i tuoi sciacalli e le tue ambasciate". E' il messaggio rivolto al presidente russo, Vladimir Putin, dal comandante del battaglione ucraino Azov, Mykyta Nadtochia, citato dal gio ...