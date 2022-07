Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli tornano al GF Vip 7 | ecco in quali vesti

robertaqueraldi : RT @tvstellare: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli condurranno il #GFvipParty su Mediaset Infinity (fonte TvBlog) - infoitcultura : GF Vip Party, chi sono i due ex gieffini scelti per la conduzione?/ Soleil Sorge e… - infoitcultura : GF Vip Party, Soleil Sorgè e Pierpaolo Pretelli scelti come nuovi conduttori - infoitcultura : GF Vip Party, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno i nuovi conduttori - infoitcultura : Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al timone del Gf Vip Party -

E, come se queste parole non fossero sufficienti, la migliore amica diha anche aggiunto una serie di emoji che sottolineano il suo livello d'insofferenza per queste fake news. D'altra ...C'è però un'altra novità che riguarda proprio lei e Pretelli e che fa battere il cuore dei fan: non ci crederete!e Pierpaolo Pretelli, incredibile: l'indiscrezione fa il giro del web ...A poco più di un mese dall’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022 sono stati svelati i nomi dei due ex gieffini che diventeranno i conduttori del GF Vip Party, il format di Mediaset I ...Si scaldano i motori per il GF Vip 7 che prenderà il via il 19 settembre, in quella che pare sarà l’edizione più lunga di sempre, che si protrarrà sino a Maggio. I due personaggi in questione sono il ...