Simona Izzo e Antonello Venditti non si rivolgono più la parola | un matrimonio finito malissimo

(Di sabato 30 luglio 2022) Forse non tutti sanno chesono stati sposati per circa tre anni e dalla loro relazione è nato il figlio maggiore Francesco. Ma dopo la rottura i due nemmeno si parlano, la doppiatrice ha deciso di svelarne il motivo solo adesso.proviene da una famiglia di notissimi doppiatori è proprio dal doppiaggio che comincia la sua carriera per diventare in seguito regista, sceneggiatrice, scrittrice e annunciatrice (era una Signorina Buonasera della Rai). Ha avuto diverse relazioni nel corso della sua vita fino a sposarsi nel 1995 con Ricky Tognazzi. Una delle più importanti è stata di certo quella con, il cantautore romano, con cui è stata sposata 3 anni e da cui ha avuto il suo primo figlio, ...

TognazziR : RT @daniela_piani: Saturnia montemerano Manciano Sorano e le @Terme_Saturnia ospitano fino al 31 il Saturnia Film Festival in memoria di Ug… - daniela_piani : Saturnia montemerano Manciano Sorano e le @Terme_Saturnia ospitano fino al 31 il Saturnia Film Festival in memoria… - Serenahvabbe : Ogni tanto ripenso a questa intervista di Simona Izzo e credo ancora di più sia un genio?? - zazoomblog : Antonello Venditti l’ex moglie Simona Izzo: “Non ho mai perdonato il suo tradimento” - #Antonello #Venditti… - LSantillo_96 : @lontanissimo_ dice un proverbio giapponese che simona izzo citò una volta a proposito di venditti grandissimo come… -

Tutto Notizie

Saranno inoltre presenti l'attore Francesco Montanari, noto al pubblico per il ruolo del 'Libanese' in 'Romanzo criminale " La serie', e l'attrice, sceneggiatrice e doppiatrice. Durante ...Saranno inoltre presenti l'attore Francesco Montanari, noto al pubblico per il ruolo del "Libanese" in "Romanzo Criminale - La serie", e l'attrice, sceneggiatrice e doppiatrice. Durante ... Vi ricordate Alice, nipote di Antonello Venditti e Simona Izzo Ha 24 anni ed è fidanzata con una ragazza: ... Gran finale per il Saturnia Film Festival: al Parco Termale premiazione con Ricky Tognazzi e Francesco Montanari A partire dalle 21.00 il regista, attore e produttore figlio di Ugo Tognazzi sarà prota ...Dopo il successo delle due precedenti edizioni, “ Ugo Pari 30” del 2020 e “ TrentUgo Tognazzi” del 2021, torna a Torvaianica - Comune di Pomezia (Roma) l’appuntamento che omaggia uno dei grandi mattat ...