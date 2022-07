(Di sabato 30 luglio 2022) Jean-Pierre, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'SportWeek', in cui ha parlato anche die Tomori

PianetaMilan : #Papin: “#Kalulu ha fatto passi da gigante. E che intesa con #Tomori!” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Pianeta Milan

... innervata dal successore di Combin e: Olivier Giroud. Lui fisicamente più corazziere degli ... Mettiamoci le sorprese Maignan e, arrivato terzino e diventato stopper per il futuro; il turbo ...9 Ad ogni partita un gradino più su. Vince con l'età, umiltà e applicazione. Partito come ... campione d'Europa (Chelsea) e del mondo (Francia), predicatore del gol nella scia di Combin e... Papin: “Giroud come Ibra. Chi avrebbe giocato nel mio Milan Dico Theo” Da non perdere anche l'intervista ad Adriano Galliani, che ci racconta le sue più grandi gioie da uomo di sport ...