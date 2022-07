Paola Egonu ha un nuovo amore (e stavolta è un uomo): «Amo le persone, il genere non conta» (Di sabato 30 luglio 2022) Un nuovo amore per Paola Egonu. La stella del volley azzurro al femminile, infatti, ha trovato l'amore con un collega: si tratta di Michal Filip, 27enne pallavolista polacco che gioca in... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022) Unper. La stella del volley azzurro al femminile, infatti, ha trovato l'con un collega: si tratta di Michal Filip, 27enne pallavolista polacco che gioca in...

FigliContesi_21 : @SeanFonnery Più che altro, la notizia è che col #ddlZan il ragazzo di Paola Egonu sarebbe finito in carcere per… - SurrexitVere : «Per me il genere non conta», ah lo sappiamo bene che ciò che conta è che si continui a parlare di te in termini en… - gazzettamantova : Pallavolo, nuovo amore per Paola Egonu: è in vacanza con il giocatore polacco Michal Filip Nuovo amore per Paola Eg… - VanityFairIt : La schiacciatrice della Nazionale azzurra ha un nuovo amore e lo fa sapere tramite Instagram. E a chi si stupisce p… - cagliaripad : Vacanza in Sardegna per la star del volley Paola Egonu -