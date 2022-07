MILAN | E’ FATTA PER DE KETELAERE | cifre e dettagli di una telenovela dal lieto fine | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-29 23:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ilha finalmente raggiunto il traguardo di una lunga, lunghissima trattativa: Charles De, dopo aver rinunciato a ricchi bonus che gli sarebbero stati corrisposti dal Bruges, è pronto a sbarcare ao probabilmente già domani per iniziare la sua nuova vita in rossonero. I– Il Bruges ha accettato l’ultima offerta deldi 35 milioni suddivisi in 32 di parte fissa più 3 di bonus, con il giocatore che andrà a guadagnare 2,2 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Anche stamani Denon si è allenato: troppa la voglia di preservarsi in vista della chiusura di un affare che ha assunto i contorni di una, ma sul quale adesso ...