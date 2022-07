Maria De Filippi su Filippo Bisciglia: avrebbe condotto La Talpa se avesse aspettato? (Di sabato 30 luglio 2022) Una delle questioni degli ultimi anni riguarda Temptation Island, essendo stato cancellato definitivamente dai palinsesti Mediaset. Un duro colpo per i fan del programma e anche per Filippo Bisciglia, il quale si è visto togliere l’unica conduzione dell’anno. Per tale motivo, il conduttore avrebbe deciso di lasciare l’emittente e passare a Discovery per guidare un format tutto nuovo. La scelta, tuttavia, non avrebbe fatto molto piacere a Maria De Filippi che, a quanto pare, aveva in mente di affidargli un programma. GF Vip, aria di crisi per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? L'estate con le sue mille tentazioni non avrebbe risparmiato neanche questa coppia all'apparenza ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 luglio 2022) Una delle questioni degli ultimi anni riguarda Temptation Island, essendo stato cancellato definitivamente dai palinsesti Mediaset. Un duro colpo per i fan del programma e anche per, il quale si è visto togliere l’unica conduzione dell’anno. Per tale motivo, il conduttoredeciso di lasciare l’emittente e passare a Discovery per guidare un format tutto nuovo. La scelta, tuttavia, nonfatto molto piacere aDeche, a quanto pare, aveva in mente di affidargli un programma. GF Vip, aria di crisi per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? L'estate con le sue mille tentazioni nonrisparmiato neanche questa coppia all'apparenza ...

