(Di sabato 30 luglio 2022) commentaa Ronconelladi. La vittima è un uomo di 59 anni. Nonostante l'intervento dei sanitari, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Ancora da ...

MediasetTgcom24 : Incidente mortale in una pista di motocross nel Biellese #biella - elvise1657 : RT @flavikon: Se avessi alle spalle un incidente mortale l’ultima cosa che farei sarebbe abusare del termine zombie, morti, mortizzombi. Ma… - danieledv79 : RT @flavikon: Se avessi alle spalle un incidente mortale l’ultima cosa che farei sarebbe abusare del termine zombie, morti, mortizzombi. Ma… - infoitinterno : Incidente mortale all’uscita Trani Sud: perdono il controllo del mezzo e finiscono nella scarpata - infoitinterno : Incidente mortale a Capirro, perde la vita una 21enne di Bisceglie -

La giustizia farà il suo corso e presto questaaggressione sarà dimenticata e la vicenda ... Un rovinosomentre era in bici, con un uomo ubriaco che lo ha investito causandogli un ...PRIMIERO .nel primo pomeriggio di oggi, 30 luglio, sulla strada che porta al passo del Brocon, nei pressi di Ronco Fosse. A perdere la vita un motociclista veronese sbalzato a terra dopo un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - Investimento mortale questo pomeriggio a Mollaro, in val di Non. Un uomo del posto è stato travolto da una vettura mentre a piedi stava attraversando la strada. I soccorsi ...