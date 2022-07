Gb, russi usano traghetto dopo distruzione ponte a Kherson (Di sabato 30 luglio 2022) A Kherson, dopo che gli ucraini hanno messo fuori uso il principale ponte della città, le forze russe hanno probabilmente installato due ponti modulari e un sistema di attraversamento con traghetto. E'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Ache gli ucraini hanno messo fuori uso il principaledella città, le forze russe hanno probabilmente installato due ponti modulari e un sistema di attraversamento con. E'...

NicolaPorro : ?? Questa supera ogni immaginazione: i #russi usano i #migranti per aiutare #Salvini. Ma ora spuntano i dati e qualc… - Mary35999509 : RT @NicolaPorro: ?? Questa supera ogni immaginazione: i #russi usano i #migranti per aiutare #Salvini. Ma ora spuntano i dati e qualcosa nel… - marialauraloi : RT @NicolaPorro: ?? Questa supera ogni immaginazione: i #russi usano i #migranti per aiutare #Salvini. Ma ora spuntano i dati e qualcosa nel… - bolli_donatella : RT @NicolaPorro: ?? Questa supera ogni immaginazione: i #russi usano i #migranti per aiutare #Salvini. Ma ora spuntano i dati e qualcosa nel… - universo_astro : @StefiVer @putino Questo è altamente probabile. I Russi usano i mercenari che hanno in Africa come armi per la guer… -