Fiamme Gialle, Matteo Sartori è campione del mondo nel quattro di coppia (Di sabato 30 luglio 2022) A Varese Matteo Sartori è inarrestabile e vola sul tetto del mondo con il suo quattro di coppia. L’atleta delle Fiamme Gialle insieme a Nicolò Bizzozero (SC Gavirate), Leonardo Tedoldi (CUS Torino) e Andrea Pazzagli (SC Gavirate) vincono la medaglia d’oro ai Mondiali Under 23 in svolgimento in questi giorni alla Schiranna a Varese e si laureano campioni del mondo. Nel cammino mondiale degli azzurri non c’è stata mai una sbavatura o un’incertezza, tanto da approdare in finale da favoriti, avendo vinto con determinazione e senza troppi problemi sia la batteria che la semifinale. Con la pressione addosso dovuta alla consapevolezza di un risultato importante alla loro portata, nella finale l’equipaggio italiano è stato in grado di inscenare una gara ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 30 luglio 2022) A Vareseè inarrestabile e vola sul tetto delcon il suodi. L’atleta delleinsieme a Nicolò Bizzozero (SC Gavirate), Leonardo Tedoldi (CUS Torino) e Andrea Pazzagli (SC Gavirate) vincono la medaglia d’oro ai Mondiali Under 23 in svolgimento in questi giorni alla Schiranna a Varese e si laureano campioni del. Nel cammino mondiale degli azzurri non c’è stata mai una sbavatura o un’incertezza, tanto da approdare in finale da favoriti, avendo vinto con determinazione e senza troppi problemi sia la batteria che la semifinale. Con la pressione addosso dovuta alla consapevolezza di un risultato importante alla loro portata, nella finale l’equipaggio italiano è stato in grado di inscenare una gara ...

Latina_Oggi : Matteo Sartori conquista l'oro con il quattro di coppia ai Mondiali Under 23 Grandissima prestazione dell'atleta po… - PrimaPaginaOn : RT @PrimaPaginaOn: @poliziadistato: il Pullman Azzurro itinerante della campagna per contrastare la guida sotto effetto di droghe/alcolici… - drapiesse : RT @PrimaPaginaOn: @poliziadistato: il Pullman Azzurro itinerante della campagna per contrastare la guida sotto effetto di droghe/alcolici… - PrimaPaginaOn : @poliziadistato: il Pullman Azzurro itinerante della campagna per contrastare la guida sotto effetto di droghe/alco… - MeridioNews : Sequestrati oltre tremila articoli tra Mascali e Fiumefreddo Merce di vario genere ritenuta illegale dalle Fiamme g… -