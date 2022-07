F1 GP Ungheria 2022, Verstappen partirà decimo. Problemi nel Q3: “No power” (Di sabato 30 luglio 2022) Le qualifiche del GP d’Ungheria 2022 di F1 non hanno sorriso a Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha infatti accusato dei Problemi alla sua monoposto nel Q3 e si è dovuto accontentare di un’anonima decima posizione. L’olandese ha più volte ripetuto: “No power“, a testimonianza delle difficoltà con la sua vettura. Giornata da dimenticare per la Red Bull, complice l’undicesima piazza di Sergio Perez, eliminato nel Q2. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Le qualifiche del GP d’di F1 non hanno sorriso a Max. Il campione del mondo in carica ha infatti accusato deialla sua monoposto nel Q3 e si è dovuto accontentare di un’anonima decima posizione. L’olandese ha più volte ripetuto: “No“, a testimonianza delle difficoltà con la sua vettura. Giornata da dimenticare per la Red Bull, complice l’undicesima piazza di Sergio Perez, eliminato nel Q2. SportFace.

