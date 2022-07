Elezioni, Di Maio sigla un accordo con Tabacci (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA – siglato l’accordo tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio (foto), fondatore dei gruppi parlamentari di Ipf, e il sottosegretario Bruno Tabacci, fondatore di Centro Democratico. Lunedì mattina a Roma ci sarà il lancio del nuovo progetto. “Sarà l’evoluzione di Insieme per il futuro”, confermano dall’entourage del ministro Di Maio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA –to l’tra il ministro degli esteri Luigi Di(foto), fondatore dei gruppi parlamentari di Ipf, e il sottosegretario Bruno, fondatore di Centro Democratico. Lunedì mattina a Roma ci sarà il lancio del nuovo progetto. “Sarà l’evoluzione di Insieme per il futuro”, confermano dall’entourage del ministro Di. L'articolo L'Opinionista.

