Calciomercato Milan: le cifre definitive del colpaccio De Ketelaere (Di sabato 30 luglio 2022) dopo una trattativa infinita Dopo una trattativa infinita, il Milan ha chiuso l’affare Charles De Ketelaere. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le resistenze del Brugge sono crollate di fronte all’ultima proposta da 32 milioni di euro + 3 di bonus. A questo si aggiunga anche una percentuale del 12,5% sulla futura rivendita del classe 2001. Al giocatore 2,2 milioni di euro l’anno per cinque stagioni. All’appello manca solo l’ultima stesura dei contratti, ma l’accordo è di fatto totale. Il giocatore arriverà a Milano nella giornata di domani, visite mediche lunedì. Per la Serie A è un colpo che testimonia la potenza e la salute del Milan a livello economico. Il club rossonero si dimostra l’unico a potersi permettere di spendere più di 30 milioni di euro per un giocatore senza dover passare da una cessione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) dopo una trattativa infinita Dopo una trattativa infinita, ilha chiuso l’affare Charles De. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le resistenze del Brugge sono crollate di fronte all’ultima proposta da 32 milioni di euro + 3 di bonus. A questo si aggiunga anche una percentuale del 12,5% sulla futura rivendita del classe 2001. Al giocatore 2,2 milioni di euro l’anno per cinque stagioni. All’appello manca solo l’ultima stesura dei contratti, ma l’accordo è di fatto totale. Il giocatore arriverà ao nella giornata di domani, visite mediche lunedì. Per la Serie A è un colpo che testimonia la potenza e la salute dela livello economico. Il club rossonero si dimostra l’unico a potersi permettere di spendere più di 30 milioni di euro per un giocatore senza dover passare da una cessione ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - lucabianchin7 : Accordo totale tra #Milan e Bruges per #DeKetelaere: 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della… - Luxgraph : Cremonese, dopo Okereke si punta a chiudere per Dessers - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Speranza di arrivare a @renatosanches35: il motivo - #ACMilan #Milan #SempreMilan #RenatoSanche… -