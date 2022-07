Calciomercato.com – Leccemania: sconfitta nell’ultimo test, servono un difensore e un centrocampista | Serie A (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-30 12:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ultima amichevole con sconfitta di misura per il Lecce con il Parma prima di iniziare ufficialmente la stagione con l’impegno in Coppa Italia di venerdì prossimo. La formazione schierata da Baroni era comunque orfana di gran parte dei titolari come Tuia, Hjulmand, Strefezza e Colombo, quest’ultimo nelle ultime uscite era partito nell’undici iniziale. Tuttavia, le indicazioni dell’amichevole portano ad alcune riflessioni sul mercato che, come confermato dal mister, non è ancora terminato. LA PARTITA – Come si diceva, il Lecce si presenta al Tardini con una formazione rimaneggiata per volere di Baroni che ha voluto far riposare alcuni elementi oltre a provarne altri che hanno avuto meno minuti a disposizione. Le conferme arrivano da Falcone che si mette in mostra con alcune parate che salvano i ... Leggi su justcalcio (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-30 12:30:00.com riporta quanto segue: Ultima amichevole condi misura per il Lecce con il Parma prima di iniziare ufficialmente la stagione con l’impegno in Coppa Italia di venerdì prossimo. La formazione schierata da Baroni era comunque orfana di gran parte dei titolari come Tuia, Hjulmand, Strefezza e Colombo, quest’ultimo nelle ultime uscite era partito nell’undici iniziale. Tuttavia, le indicazioni dell’amichevole portano ad alcune riflessioni sul mercato che, come confermato dal mister, non è ancora terminato. LA PARTITA – Come si diceva, il Lecce si presenta al Tardini con una formazione rimaneggiata per volere di Baroni che ha voluto far riposare alcuni elementi oltre a provarne altri che hanno avuto meno minuti a disposizione. Le conferme arrivano da Falcone che si mette in mostra con alcune parate che salvano i ...

