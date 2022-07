Aurora Ramazzotti rivela la sua lotta quotidiana: “Io non mollo..non me lo perdonerei” (Di sabato 30 luglio 2022) Aurora Ramazzotti è stanca, ma non vuole arrendersi. In un lungo sfogo sui social, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha spiegato tutte le difficoltà e i problemi che si trova costretta ad affrontare ogni giorno Aurora Ramazzotti ha spesso utilizzato i social per parlare di sé e dei suoi problemi. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ha mai avuto peli sulla lingua: si può ricordare, ad esempio, quando confessò che essere figlia di due personaggi famosi fosse effettivamente un grande privilegio. La giovane presentatrice aveva, però, aggiunto di non essere mai stata raccomandata e di aver sempre lottato per ottenere ciò che voleva. Nata a Milano il 5 dicembre 1996, Aurora Ramazzotti è cresciuta nel capoluogo ... Leggi su howtodofor (Di sabato 30 luglio 2022)è stanca, ma non vuole arrendersi. In un lungo sfogo sui social, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha spiegato tutte le difficoltà e i problemi che si trova costretta ad affrontare ogni giornoha spesso utilizzato i social per parlare di sé e dei suoi problemi. La figlia di Erose Michelle Hunziker non ha mai avuto peli sulla lingua: si può ricordare, ad esempio, quando confessò che essere figlia di due personaggi famosi fosse effettivamente un grande privilegio. La giovane presentatrice aveva, però, aggiunto di non essere mai stata raccomandata e di aver sempreto per ottenere ciò che voleva. Nata a Milano il 5 dicembre 1996,è cresciuta nel capoluogo ...

