Anche Crippa e D'Incà lasciano il M5s (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - "Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il M5S. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo". Lo annuncia all'AGI l'ex capogruppo M5s Davide Crippa. "Ho lavorato fino all'ultimo momento utile per evitare quanto accaduto, ma i vertici hanno scelto la strada della rottura su tutti i fronti, anteponendo interessi particolari a quello generale del Paese, attraversato da una crisi senza precedenti, che va ad aggravarsi di giorno in giorno. Non comprendo più il progetto politico del M5S, troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio, che ha fatto perdere di vista l'orizzonte comune che aveva unito il Movimento in molti anni di battaglie e di impegno politico", spiega l'ex capogruppo M5s alla Camera E ancora: "Non ho mai nascosto la mia divergenza di opinione con i vertici del movimento ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - "Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il M5S. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo". Lo annuncia all'AGI l'ex capogruppoDavide. "Ho lavorato fino all'ultimo momento utile per evitare quanto accaduto, ma i vertici hanno scelto la strada della rottura su tutti i fronti, anteponendo interessi particolari a quello generale del Paese, attraversato da una crisi senza precedenti, che va ad aggravarsi di giorno in giorno. Non comprendo più il progetto politico del M5S, troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio, che ha fatto perdere di vista l'orizzonte comune che aveva unito il Movimento in molti anni di battaglie e di impegno politico", spiega l'ex capogruppo M5s alla Camera E ancora: "Non ho mai nascosto la mia divergenza di opinione con i vertici del movimento ...

