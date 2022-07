WhatsApp, ancora una novità pazzesca e questa volta riguarda lo Stato (Di venerdì 29 luglio 2022) E’ in arrivo una nuova, ennesima novità per quanto riguarda WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Nel dettaglio, come riferito da Hdblog.it, sta per giungere un nuovo aggiornamento inerente gli Stati. WhatsApp, 29/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta di un cambiamento non corposo, ma comunque rilevante, e come sempre è Stato svelato dai ragazzi molto attenti di WABetaInfo, portale che si occupa appunto di “scansionare” il codice delle varie versioni Beta di WhatsApp, e di portarne alla luce le modifiche. La novità è stata comunicata per la prima volta lo scorso mese di maggio 2022, ma in quel caso si trattava di una funzione che non era stata ancora implementata, di conseguenza, “utilizzabile dagli utenti ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) E’ in arrivo una nuova, ennesimaper quanto, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Nel dettaglio, come riferito da Hdblog.it, sta per giungere un nuovo aggiornamento inerente gli Stati., 29/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta di un cambiamento non corposo, ma comunque rilevante, e come sempre èsvelato dai ragazzi molto attenti di WABetaInfo, portale che si occupa appunto di “scansionare” il codice delle varie versioni Beta di, e di portarne alla luce le modifiche. Laè stata comunicata per la primalo scorso mese di maggio 2022, ma in quel caso si trattava di una funzione che non era stataimplementata, di conseguenza, “utilizzabile dagli utenti ...

teresapizzuto5 : @luisannamesseri Ho ancora numeri e messaggi whatsapp che ogni tanto rileggo ???? - l93ks : @EVHUG0SLAY sempre se non sono ancora bloccata su whatsapp - comenovembre : RT @asiacappelli: chi come me ha ancora ultimo accesso e visualizzato attivo su whatsapp? - asiacappelli : chi come me ha ancora ultimo accesso e visualizzato attivo su whatsapp? - cagasbur4 : e in tutto ciò non mi ha ancora risposto su whatsapp . -