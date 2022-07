Ucraina news: Zelensky sul Mar Nero: 'Pronti a far partire prima nave con grano ucraino' (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 luglio 2022 - Volodymyr Zelensky si è recato a Chornomorsk, una delle tre città sul Mar Nero da dove dovrebbero partire le navi destinate all'esportazione del grano. Il presidente ucraino, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 luglio 2022 - Volodymyrsi è recato a Chornomorsk, una delle tre città sul Marda dove dovrebberole navi destinate all'esportazione del. Il presidente, ...

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina. Missili su Kiev e Chernihiv. Usa chiedono incontro per scambio prigionieri, Mosca: “Lavrov v… - repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky: 'Nessuno al mondo investe nel terrorismo come la Russia' - HuffPostItalia : Putin è in campagna elettorale: come utilizza le parole di Salvini e Conte per fermare le armi all'Ucraina - sabrinaEx5S : RT @MarceVann: L'ex comandante di Gladio e dei servizi segreti: “Sto con Putin, il problema della guerra è Zelensky”. - Luxgraph : Massimo Bochicchio, il Dna fuga ogni dubbio: suo il corpo carbonizzato. La famiglia può organizzare i funerali… -