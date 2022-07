Ucraina: leader Azov, 'daremo la caccia a russi responsabili attacco a prigione' (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - Il leader dell'unità Azov Andriy Biletsky ha annunciato che darà la caccia a tutti i russi coinvolti, afferma, nell'omicidio di massa di uomini dell'Azov che erano detenuti nella prigione di Olenivka, nella regione di Donetsk, uccisi nell'attacco costato la vita a 53 prigionieri e il ferimento di 75. Si stanno raccogliendo informazioni sulle vittime e sugli autori di questo crimine di guerra, ha scritto su Telegram. "Nell'attacco alla colonia di Olenivka - ha aggiunto - dove si trova la nostra gente di Azovstal, la scorsa notte i russi hanno ucciso alcuni dei cittadini dell'unità Azov catturati. Il comando russo ha inquadrato l'uccisione di massa di prigionieri come 'azione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - Ildell'unitàAndriy Biletsky ha annunciato che darà laa tutti icoinvolti, afferma, nell'omicidio di massa di uomini dell'che erano detenuti nelladi Olenivka, nella regione di Donetsk, uccisi nell'costato la vita a 53 prigionieri e il ferimento di 75. Si stanno raccogliendo informazioni sulle vittime e sugli autori di questo crimine di guerra, ha scritto su Telegram. "Nell'alla colonia di Olenivka - ha aggiunto - dove si trova la nostra gente distal, la scorsa notte ihanno ucciso alcuni dei cittadini dell'unitàcatturati. Il comando russo ha inquadrato l'uccisione di massa di prigionieri come 'azione ...

