Testa a testa tra Meloni e Salvini. Il sondaggio di Affari riapre i giochi (Di venerdì 29 luglio 2022) testa a testa tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I risultati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, sono abbastanza sorprendenti. Tra gli elettori del Centrodestra, la leader di Fratelli d'Italia viene indicata come presidente del Consiglio dal 47,8% mentre il segretario della Lega è vicinissimo con il 47,1%. Il... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 luglio 2022)tra Giorgiae Matteo. I risultati delrealizzato pertaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, sono abbastanza sorprendenti. Tra gli elettori del Centrodestra, la leader di Fratelli d'Italia viene indicata come presidente del Consiglio dal 47,8% mentre il segretario della Lega è vicinissimo con il 47,1%. Il... Segui sutaliani.it

mara_carfagna : Ho scelto @Azione_it di @CarloCalenda perché è l’unica proposta politica in grado di salvare l’#Italia da estremism… - matteosalvinimi : A sinistra hanno una paura tremenda di perdere poltrone, si inventano la qualunque. Come Lega andiamo avanti a test… - matteosalvinimi : A sinistra hanno paura tremenda di perdere poltrone, si inventano la qualunque. Lega va avanti a testa alta, parlan… - Stocca64 : RT @Stocca64: Panico nella #Sinistra italiana, #Pd in testa e in tutte le sinistre #europee. Già allo studio diverse soluzioni #giudiziali… - capricorne_o : RT @avantibionda: Lo ha inseguito, raggiunto, colpito con la sua stampella, fatto cadere, gli si è seduto sopra, gli ha tenuta la testa sch… -