Salvini e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi (Di venerdì 29 luglio 2022) Un diplomatico russo in Italia avrebbe chiesto al consulente della Lega Capuano se la Lega era intenzionata a lasciare il governo. Gabrielli: l’intelligence italiana non c’entra Leggi su corriere (Di venerdì 29 luglio 2022) Un diplomatico russo in Italia avrebbe chiesto al consulente della Lega Capuano se la Lega era intenzionata a lasciare il governo. Gabrielli: l’intelligence italiana non c’entra

gennaromigliore : Le rivelazioni di presunti rapporti tra il partito di #Salvini e la #Russia sono inquietanti. Il Copasir esamini il… - EnricoLetta : Vogliamo sapere se è stato #Putin a far cadere il Governo #Draghi, sarebbe gravissimo. Le rivelazioni uscite oggi s… - martaottaviani : Oggi il bravissimo @jacopo_iacoboni scrive che Ambasciata #Russia in #Italia ha chiesto a emissario #Salvini se la… - lupo331 : RT @martaottaviani: Oggi il bravissimo @jacopo_iacoboni scrive che Ambasciata #Russia in #Italia ha chiesto a emissario #Salvini se la #Leg… - CarloLefevre : RT @ardigiorgio: Tocca ricordare chi spingeva per togliere le sanzioni alla Russia. Tutti, mica solo salvini -