Resti umani nell’Adigetto: si indaga per omicidio (Di venerdì 29 luglio 2022) Resti umani nell’Adigetto: dopo il ritrovamento di una gamba mozzata, una testa d’uomo, un tronco e due braccia, è stata aperta un’indagine per omicidio. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 29 luglio 2022): dopo il ritrovamento di una gamba mozzata, una testa d’uomo, un tronco e due braccia, è stata aperta un’indagine per. su Donne Magazine.

infoitinterno : Rovigo, resti umani dentro una busta gettata nell'Adigetto - AssetAsteria : RT @missfrancyfer: Manco un #chilhavisto o un #quartogrado che ci ragguagli Rovigo, resti umani in una chiusa dell'Adigetto: indagine per o… - leggoit : Rovigo, resti umani dentro una busta gettata nell'Adigetto - infoitinterno : Resti umani affiorano in una chiusa dell'Adigetto - infoitinterno : Resti umani affiorano in una chiusa dell'Adigetto -