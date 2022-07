Orrore a Hong Kong | il maxischermo crolla sui ballerini durante il concerto della boyband Mirror – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 luglio 2022) Un’esibizione finita in tragedia, quellapopolare boy band di. Nel bel mezzo delall’Coliseum di Hung Hom giovedì sera, ora locale, uno schermo gigante che faceva partescenografia si è schiantato su duesul palco. Uno dei due ha riportato ferite al collo ed ora si trova ricoverato in terapia intensiva al Queen Elizabeth Hospital, in gravi condizioni. L’altro ballerino ha riportato ferite alla testa ed è stato indicato come stabile. Problemi anche per tre spettatrici, di 16, 21 e 40 anni, a causa dello shock. Neiche hanno catturato il momento e hanno iniziato a circolare sul web, vediamo lo schermo cadere e colpire direttamente un ballerino sulla testa e ...