LIVE Sinner-Carballes Baena, ATP Umago in DIRETTA: l’altoatesino a caccia della semifinale (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida tra Jannik Sinner e Roberto Carballes Baena – Le dichiarazioni di Stefanos Tsitsipas su Jannik Sinner – Le ambizioni Slam di Jannik Sinner – La vittoria dell’azzurro contro Jaume Munar Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Roberto Carballes Baena, valida per i quarti di finale del torneo maschile dell’ATP 250 di Umago 2022: secondo incrocio tra i due giocatori con l’italiano che ha vinto il confronto di qualche settimana fa al secondo turno al Roland Garros con il risultato di 3-6 6-4 6-4 6-3. In ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazionesfida tra Jannike Roberto– Le dichiarazioni di Stefanos Tsitsipas su Jannik– Le ambizioni Slam di Jannik– La vittoria dell’azzurro contro Jaume Munar Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti allasfida tra Jannike Roberto, valida per i quarti di finale del torneo maschile dell’ATP 250 di2022: secondo incrocio tra i due giocatori con l’italiano che ha vinto il confronto di qualche settimana fa al secondo turno al Roland Garros con il risultato di 3-6 6-4 6-4 6-3. In ...

