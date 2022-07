Le Ferrari volano nelle libere in Ungheria, Leclerc il migliore (Di venerdì 29 luglio 2022) BUDAPEST (Ungheria) (ITALPRESS) – Ferrari protagoniste nella prima giornata del gran premio di Ungheria. Charles Leclerc è il più veloce nella seconda sessione di prove libere. Il monegasco della Ferrari ferma il cronometro in 1'18?445, precedendo di due decimi la McLaren di Lando Norris (+0?217) e l'altra ‘Rossà di Carlos Sainz (+0?231). Quarto tempo per la Red Bull di Max Verstappen (+0?283), in difficoltà il compagno di squadra Sergio Perez (nono a quasi un secondo da Leclerc). In ombra anche le Mercedes con George Russell ottavo e Lewis Hamilton undicesimo.Nella prima sessione era stato invece Sainz a chiudere in testa completando il proprio giro in 1'18?750 e precedendo la Red Bull di Max Verstappen (+0?130) e l'altra Rossa del compagno di squadra Charles ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) BUDAPEST () (ITALPRESS) –protagoniste nella prima giornata del gran premio di. Charlesè il più veloce nella seconda sessione di prove. Il monegasco dellaferma il cronometro in 1'18?445, precedendo di due decimi la McLaren di Lando Norris (+0?217) e l'altra ‘Rossà di Carlos Sainz (+0?231). Quarto tempo per la Red Bull di Max Verstappen (+0?283), in difficoltà il compagno di squadra Sergio Perez (nono a quasi un secondo da). In ombra anche le Mercedes con George Russell ottavo e Lewis Hamilton undicesimo.Nella prima sessione era stato invece Sainz a chiudere in testa completando il proprio giro in 1'18?750 e precedendo la Red Bull di Max Verstappen (+0?130) e l'altra Rossa del compagno di squadra Charles ...

